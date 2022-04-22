Нидерланды к концу этого года прекратят закупать в РФ уголь, нефть и газ

Власти Нидерландов решили отказаться от российского газа, угля и нефти до конца этого года. Об этом заявил министр по вопросам климата и энергетической политики Нидерландов Роб Йеттен, на которого ссылается BNR.
По словам министра, за счет экономии энергии и поиска новых каналов импорта Нидерланды могут заменить весь российский объем газа, который покрывает 15% потребностей страны. Еще проще отказаться от нефти и угля из РФ.
В конце марта правительство Нидерландов попросило региональные муниципалитеты начать поэтапный отказ от российского газа, пообещав покрыть убытки от расторжения контрактов с «Газпромом». Также государство финансирует покупку дополнительного объема энергоресурсов, чтобы заполнить хранилища до будущей зимы.
Вместе с тем Йеттен не исключает, что российский газ будет поставляться в Нидерланды и в 2023 году, но его будут перекачивать по трубопроводам в другие страны.
По мере того как европейские рынки закрываются для РФ, Москва пытается договориться о сбыте энергоносителей в других регионах мира, в том числе в Азии. Например, Россия предлагала Индии купить нефть со значительной скидкой, но получила отказ.
По словам министра, за счет экономии энергии и поиска новых каналов импорта Нидерланды могут заменить весь российский объем газа, который покрывает 15% потребностей страны. Еще проще отказаться от нефти и угля из РФ.
В конце марта правительство Нидерландов попросило региональные муниципалитеты начать поэтапный отказ от российского газа, пообещав покрыть убытки от расторжения контрактов с «Газпромом». Также государство финансирует покупку дополнительного объема энергоресурсов, чтобы заполнить хранилища до будущей зимы.
Вместе с тем Йеттен не исключает, что российский газ будет поставляться в Нидерланды и в 2023 году, но его будут перекачивать по трубопроводам в другие страны.
По мере того как европейские рынки закрываются для РФ, Москва пытается договориться о сбыте энергоносителей в других регионах мира, в том числе в Азии. Например, Россия предлагала Индии купить нефть со значительной скидкой, но получила отказ.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии