Нидерланды и Бельгия объявили о высылке 38 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже

МИД Нидерландов сообщил, что высылает из страны 17 российских дипломатов, сообщает nos.nl со ссылкой на министерство страны.
По версии спецслужб, дипломаты занимались шпионской деятельностью. Они должны покинуть Нидерланды в течение двух недель. После их отъезда численность российской миссии в Нидерландах сократится с 75 до 58 человек.
Одновременно с этим правительство Бельгии объявило, что вышлет 21 российского дипломата, подозреваемого в шпионаже. Это сотрудники посольства России в Брюсселе и российского консульства в Антверпене. У них есть две недели, чтобы покинуть страну.
В этот день власти Ирландии также объявили о высылке четверых дипломатов из-за деятельности, несовместимой с их дипломатическим статусом. Чехия также решила выслать одного российского дипломата.
По версии спецслужб, дипломаты занимались шпионской деятельностью. Они должны покинуть Нидерланды в течение двух недель. После их отъезда численность российской миссии в Нидерландах сократится с 75 до 58 человек.
Одновременно с этим правительство Бельгии объявило, что вышлет 21 российского дипломата, подозреваемого в шпионаже. Это сотрудники посольства России в Брюсселе и российского консульства в Антверпене. У них есть две недели, чтобы покинуть страну.
В этот день власти Ирландии также объявили о высылке четверых дипломатов из-за деятельности, несовместимой с их дипломатическим статусом. Чехия также решила выслать одного российского дипломата.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии