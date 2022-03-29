Нидерланды и Бельгия объявили о высылке 38 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже

17:51 29 марта Киев, Украина

МИД Нидерландов сообщил, что высылает из страны 17 российских дипломатов, сообщает nos.nl со ссылкой на министерство страны.



По версии спецслужб, дипломаты занимались шпионской деятельностью. Они должны покинуть Нидерланды в течение двух недель. После их отъезда численность российской миссии в Нидерландах сократится с 75 до 58 человек.



Одновременно с этим правительство Бельгии объявило, что вышлет 21 российского дипломата, подозреваемого в шпионаже. Это сотрудники посольства России в Брюсселе и российского консульства в Антверпене. У них есть две недели, чтобы покинуть страну.



В этот день власти Ирландии также объявили о высылке четверых дипломатов из-за деятельности, несовместимой с их дипломатическим статусом. Чехия также решила выслать одного российского дипломата.