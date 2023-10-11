Нидерланды будут поддерживать Украину, несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке

16:07 11 октября Киев, Украина

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что ее страна будет оказывать полную поддержку Украине сколько, сколько это будет необходимо.



Оллонгрен сказала об этом перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе

"Важно отметить нашу поддержку Украины. Несомненно, мы будем поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо", - отметила министр.

Оллонгрен добавила, что Украине нужны средства для разминирования и ПВО. Представительница Нидерландов добавила, что Украина остается в центре внимания, несмотря на сложную ситуацию, которая сложилась на Ближнем Востоке.

"Сегодня будут сделаны новые объявления о конкретных пакетах. И мы встретимся в рамках коалиции F-16, здесь выполняется важная работа. Я считаю, что учитывая ситуацию в мире, нападение в Израиле, немало нестабильности и опасности, война в Украине привлекает нашу внимание. Украина имеет нашу полную поддержку", – продолжила Кайса Оллонгрен.

Министры обороны НАТО, как говорит Оллонгрен, сделают совместное заявление, что война рф против Украины – это не региональный конфликт и проблема не только Украины.

"Мы прекрасно осознаем, что мы им нужны в подготовке, мощностях, в боеприпасах. И мы поддерживаем, поскольку мы осознаем, что есть угроза не только для Украины", – сказала чиновник.