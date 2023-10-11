Нидерланды будут поддерживать Украину, несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что ее страна будет оказывать полную поддержку Украине сколько, сколько это будет необходимо.
Оллонгрен сказала об этом перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе
Оллонгрен сказала об этом перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе
Оллонгрен добавила, что Украине нужны средства для разминирования и ПВО. Представительница Нидерландов добавила, что Украина остается в центре внимания, несмотря на сложную ситуацию, которая сложилась на Ближнем Востоке.
Министры обороны НАТО, как говорит Оллонгрен, сделают совместное заявление, что война рф против Украины – это не региональный конфликт и проблема не только Украины.
В то же время министр говорит, что Нидерланды поддерживают Израиль в борьбе с террористической организацией ХАМАС. Обсуждение войны в Украине 11 октября не означает, что Амстердам закрывает глаза на остальной мир, где также "происходят ужасные вещи, которые тоже нуждаются в поддержке".
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