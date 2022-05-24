Нидерланды блокируют получение Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС

16:31 24 мая Киев, Украина

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что вероятность скорого получения Украиной статуса кандидата на членство в Евросоюзе маловероятно.



Рютте заявил, что слишком многим странам ЕС эта идея не нравится. По его словам, это также было бы несправедливо по отношению к странам Западных Балкан, которые гораздо дольше ожидали статуса кандидата.



По словам Рютте, Украина может получить статус потенциального кандидата.

“Один из вариантов — Украина становится потенциальным кандидатом в члены ЕС, и ей сообщают, сколько шагов ей еще нужно сделать, чтобы получить этот статус. Так уже было с Боснией. Это также поможет гарантировать, что украинское правительство не будет демотивировано", – прокомментировал Рютте.

Несколько партий в нижней палате парламента Нидерландов призвали как можно быстрее сделать Украину кандидатом на поступление. В них входят D66, PvdA и GroenLinks – коалиционная партия и две оппозиционные партии, с которыми правительство часто пытается сотрудничать при голосованиях.



Партия VVD, возглавляемая Рютте, до сих пор не хочет предоставлять этот статус Украине.



Ранее против предоставления статуса кандидата Украины в ЕС высказался и министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг . Он обосновал свою позицию тем, что есть государства Западных Балкан, которые проходили гораздо более длинный путь к кандидатству.