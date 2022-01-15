Незаконный обыск посла Украины в РБ: МИД требует объяснений

Инцидент с обыском автомобиля посла Украины в Беларуси Игоря Кизима, не остался без внимания, украинская сторона направила ноту в МИД РБ с требованиями объяснить произошедшее.
Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в МИД Украины.
По словам дипломатов, украинская сторона считает этот шаг по отношению к главе украинской дипмиссии в Беларуси "недружественным".
Напомним, ранее сегодня Пограничный комитет Республики Беларусь разместил видео осмотра автомобиля посла Украины Игоря Кизима на границе с Беларусью.
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