Незаконный обыск посла Украины в РБ: МИД требует объяснений

19:03 11 Сентябрь Киев, Украина

Инцидент с обыском автомобиля посла Украины в Беларуси Игоря Кизима, не остался без внимания, украинская сторона направила ноту в МИД РБ с требованиями объяснить произошедшее.

Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в МИД Украины.

"Сразу после инцидента вокруг обыска автомобиля посла Украины в Республике Беларусь украинская сторона направила ноту в МИД РБ с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников", - сообщили в ведомстве.

По словам дипломатов, украинская сторона считает этот шаг по отношению к главе украинской дипмиссии в Беларуси "недружественным".

Украина оставляет за собой право в связи с этим инцидентом действовать на основе взаимности", - отметили в министерстве.