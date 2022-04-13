Незаконные полеты в Крым: на 44 самолета РФ наложили арест

В прокуратуре АР Крым и города Севастополя сообщили, что на 44 российских самолета будет наложен арест из-за нарушений правил полета и порядка пересечения временно оккупированной территории.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым и города Севастополя.
Сообщается, что за процессуального руководства прокуратуры АР Крым и города Севастополя, ГУ СБУ в АР Крым (с дислокацией в городе Херсон) расследует уголовные производства по фактам нарушения должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полетов и нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее (ч. 2 ст.332-1, ст.334 и ч.1 ст.111 УК Украины).
В прокуратуре сообщается, что несмотря на это, установлены и наложены аресты в среднем на 109 самолетов российских авиакомпаний, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки в оккупированный полуостров, нарушая международные правила полетов и законодательство Украины.
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