Незаконные полеты в Крым: на 44 самолета РФ наложили арест

12:34 17 ноября Киев, Украина

В прокуратуре АР Крым и города Севастополя сообщили, что на 44 российских самолета будет наложен арест из-за нарушений правил полета и порядка пересечения временно оккупированной территории.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым и города Севастополя.

"За процессуального руководства прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя установлено еще 44 самолета российских авиакомпаний и направлено в суд ходатайство о наложении арестов на указанные воздушные суда, нарушившие порядок въезда/выезда из/на оккупированный полуостров и правила международных полетов", - говорится в сообщении.

Сообщается, что за процессуального руководства прокуратуры АР Крым и города Севастополя, ГУ СБУ в АР Крым (с дислокацией в городе Херсон) расследует уголовные производства по фактам нарушения должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полетов и нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее (ч. 2 ст.332-1, ст.334 и ч.1 ст.111 УК Украины).

"Поскольку с марта 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над оккупированным полуостровом Крым в связи с невозможностью осуществлять надзор за безопасностью полетов при организации воздушного движения, а также обеспечения безопасности полетов, официально прекращено функционирование всех аэропортов оккупированной территории полуострова", - отмечается в сообщении.

В прокуратуре сообщается, что несмотря на это, установлены и наложены аресты в среднем на 109 самолетов российских авиакомпаний, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки в оккупированный полуостров, нарушая международные правила полетов и законодательство Украины.