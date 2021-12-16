Незаконная аннексия Крыма сильно ударила по авторитету России - Джемилев

19:36 15 Март Киев, Украина

Россия продолжает незаконную аннексию полуострова, при этом наибольшему давлению в Крыму подвергается крымскотатарский народ.

Об этом лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев сказал в комментарии турецкому государственному агентству «Анадолу» по случаю 7-й годовщины незаконной аннексии Крыма.

«Российская Федерация постепенно превращается в большую Северную Корею. Ее представителей никуда не приглашают. Мир осознал реальность, но, к сожалению, не предпринимает необходимых шагов. Естественно, ряд стран имеют связи с Россией, в частности в газовой и нефтяной сферах, а некоторые режимы даже пользуются поддержкой этого государства...», - сказал Джемилев.

По его словам, после незаконной аннексии Крыма Россией ожидалось, что международное сообщество проявит очень жесткую реакцию, однако этого не произошло.

«Я не верил, что в XXI веке такое возможно - другая страна вторгается со своими танками в твою страну и, мало того, присоединяет твои земли к своей территории. Я думал, что они создадут здесь марионеточную республику, как это было в Грузии в 2008 году», - сказал лидер крымскотатарского народа.

Джемилев напомнил, что крымскотатарский народ выступал за целостность Украины и бойкотировали референдум.

«По этой причине наибольшее давление со стороны оккупантов было оказано на крымскотатарских турок. На сегодняшний день в тюрьмах содержится около 120 заключенных, и 75 процентов из этого числа составляют крымские татары, тогда как общая численность крымских татар составляет всего лишь 13 процентов от населения полуострова. На дома крымских татар приходится 95 процентов обысков, число похищенных и убитых представителей нашей народности составляет 85-90 процентов», - подчеркнул Джемилев.

По его словам, русские поняли, что никогда не смогут ужиться с татарами, и по этой причине сформировали политику принуждения к уходу.

«Они не загружают нас в вагоны для скота и не отправляют в Сибирь, как это было в 1944 году, потому что мы живем в XXI веке, однако следуют политике, осуществляемой после оккупации в 1783 году, когда было оказано такое давление, что большинство наших людей мигрировали на Османские земли, особенно после Крымской войны. По разным оценкам на территории Турции проживает от 3 до 5 миллионов крымскотатарских турок крымского происхождения», - отметил Джемилев.

Затрагивая тему ограничительных мер в отношении России, лидер крымскотатарского народа сообщил, что международные санкции эффективны, но их недостаточно.

«После разговора с Владимиром Путиным в марте 2014 года я поехал на заседание НАТО в Брюссель. Там мне пообещали, что введут санкции и Крым обязательно будет освобожден. Тогда я напомнил, что когда русские вторглись в Афганистан в 1979 году, также были введены санкции, но нам пришлось ждать 10 лет распада Советского Союза. «Придется ли нам и сейчас ждать 10 лет?» - поинтересовался я. В ответ я услышал, что сейчас очень динамичная эпоха и что это не займет много времени, но, к сожалению, прошло уже 7 лет», - констатировал депутат Верховной Рады Украины.

По мнению лидера крымскотатарского народа, незаконная аннексия сильно ударила по экономике и авторитету России.