Неудачная попытка наступления российских войск на Антоновский мост - ISW

07:31 01 июля Киев, Украина

По информации Института изучения войны (ISW) армия рф предприняла неудачную попытку отвоевать стратегически важный Антоновский мост, который соединяет Херсон с левым берегом Днепра. Россияне не смогли вытеснить украинских защитников с их укрепленных позиций под восточным пролетом.

Как отметили аналитики, россиянам не удается пойти на прорыв, даже имея численное преимущество. По их мнению, россияне предпринимают неудачные попытки наступления из-за плохого командования.

"Российское военное командование слепо приказало российским войскам отвоевать территорию под пролетом Антоновского моста на восточном берегу, что привело к значительным потерям среди российского личного состава и бронетехники из-за обстрелов со стороны украинской артиллерии и дистанционно установленных мин", - отметили эксперты.

Они же указали, что украинцев на позициях у моста меньше сотни.

Известно, что россияне нанесли удар баллистическими ракетами Искандер по восточному пролету Антоновского моста 30 июня. Тем самым, стараясь не дать украинцам пойти вперед.

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