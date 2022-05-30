14:59 30 мая Киев, Украина

Netflix ушел с рынка рф.

Стриминговая платформа Netflix перестала с пятницы, 27 мая, работать на территории рф.



Об этом пресс-секретарь компании сообщил в комментарии агентству AFP.



Сайт и приложение Netflix не были доступны с пятницы, и теперь представитель Netflix подтвердил, что подписчики больше не имеют доступа к контенту.



"Это проведение выхода с российского рынка", объявленного в марте, отметил представитель Netflix. Отмечается, что компания дождалась конца текущего расчетного цикла, чтобы отключить клиентов.



Netflix является ведущей мировой стриминговой платформой с 221,8 миллиона подписчиков на конец 2021 года, но в россии она была второстепенным игроком.



В апреле к акционерам компания заявила, что потеряла 700 тысяч пользователей с платными подписками в результате выхода из россии.