"Нет Украины отдельно от Европы": Зеленский призвал европейцев к единению против российской агрессии

12:50 25 ноября Киев, Украина

Россия все еще способна совершать террор против украинцев и других народов, однако Европа способна противостоять агрессии кремля, если будет сохранять единство.



Об этом заявил президент Владимир Зеленский 25 ноября, выступая на Международном симпозиуме The Idea Оf Europe.

"В этом году линия фронта в Украине стала линией борьбы Европы за себя. Прошло 274 дня – и очевидно, что антиевропейская агрессия россии испытывает провал, а европейская свобода будет гарантирована", — отметил он.

Гарант отметил, что кремль пока прибегает к разным формам террора, однако объединенная Европа способна противостоять российской агрессии.

"Агрессору пока хватает ракет и артиллерии, чтобы каждый день убивать людей и провоцировать новые трудности для Украины и всей Европы. Но нет и не будет того, на что российский империализм всегда делал ключевую ставку и что в конце концов приводило Европу к поражениям. Нет расколов между европейцами. И сохранять такую реальность в Европе – наша с вами работа номер один", - подчеркнул президент.

Политик призвал европейцев объединиться и преодолевать все сложности вместе.