Нет тела - нет дела. Новая версия использования российских мобильных крематориев

12:25 04 апреля Киев, Украина

Мобильные крематории , привезенные российскими войсками в Украину, предназначались не для утилизации тел погибших солдат.

Об этом 4 апреля сообщил в Telegram Центр противодействия дезинформации при СНБО.



"В связи с тем, что российское командование долго отчитывалось об отсутствии потерь, казалось, что целью пребывания крематориев на территории Украины было сжигание трупов российских солдат", - говорится в публикации.



Однако, по данным центра, в инсинераторах ИН-50.1КВ планировали сжигать тела погибших гражданских лиц, чтобы скрыть военные преступления.



"Способ КГБ: "нет тела – нет дела". Под натиском ВСУ, наспех убегая из Киевской области, оккупанты бросили трупы российских солдат и тела замученных украинских граждан. Весь мир увидел задокументированные преступления русского мира", - подчеркнули в СНБО.