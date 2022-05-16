Нет никакого смысла разговаривать с путиным, - премьер Эстонии

12:04 16 мая Киев, Украина

Нет никакого смысла разговаривать с лидером российских оккупантов владимиром путиным , если Запад действительно хочет изолировать его режим.

Об этом заявила Euractiv премьер Эстонии Кая Каллас , назвав президента РФ военным преступником.

Как выразились в издании, это "можно рассматривать как слегка завуалированную критику в значительной степени безуспешной телефонной дипломатии президента Франции Эмманюэля Макрона с Москвой". Помимо французского лидера, Путину звонит также и канцлер ФРГ Олаф Шольц.



На прошлой неделе Макрон заявил, что РФ и Украине якобы "придется" прийти к перемирию путем переговоров, и что мирным усилиям не послужит "унижение" России, то есть ее поражение на поле боя. Каллас сказала, что не видит "никакого смысла в разговоре с ним [Путиным]".

"Если все постоянно названивают ему, он не получает послание, что он изолирован. Так что, если мы хотим передать ему это сообщение, что на самом деле "ты изолирован", не звоните ему. В этом нет смысла", – сказала она.

По словам премьера Эстонии, с этими звонками Путин "чувствует, что находится в центре внимания, потому что все хотят с ним поговорить".

"Но что мы из этого получаем? Я не вижу никаких результатов, потому что после всех этих переговоров случилась Буча, случился Ирпень, – никаких признаков деэскалации мы не видим", – добавила она.

Ранее на пресс-конференции Каллас добавила: "Зачем разговаривать с военным преступником?"



Каллас убеждена, что "мир не может быть конечной целью" будущих переговоров Украина – Россия после окончания войны: "Мы трижды допустили эту ошибку в случае с Грузией, Донбассом и Крымом".