Нет никакого смысла разговаривать с путиным, - премьер Эстонии

Нет никакого смысла разговаривать с лидером российских оккупантов владимиром путиным, если Запад действительно хочет изолировать его режим.
Об этом заявила Euractiv премьер Эстонии Кая Каллас, назвав президента РФ военным преступником.
Как выразились в издании, это "можно рассматривать как слегка завуалированную критику в значительной степени безуспешной телефонной дипломатии президента Франции Эмманюэля Макрона с Москвой". Помимо французского лидера, Путину звонит также и канцлер ФРГ Олаф Шольц.
На прошлой неделе Макрон заявил, что РФ и Украине якобы "придется" прийти к перемирию путем переговоров, и что мирным усилиям не послужит "унижение" России, то есть ее поражение на поле боя. Каллас сказала, что не видит "никакого смысла в разговоре с ним [Путиным]".
На прошлой неделе Макрон заявил, что РФ и Украине якобы "придется" прийти к перемирию путем переговоров, и что мирным усилиям не послужит "унижение" России, то есть ее поражение на поле боя. Каллас сказала, что не видит "никакого смысла в разговоре с ним [Путиным]".
По словам премьера Эстонии, с этими звонками Путин "чувствует, что находится в центре внимания, потому что все хотят с ним поговорить".
Ранее на пресс-конференции Каллас добавила: "Зачем разговаривать с военным преступником?"
Каллас убеждена, что "мир не может быть конечной целью" будущих переговоров Украина – Россия после окончания войны: "Мы трижды допустили эту ошибку в случае с Грузией, Донбассом и Крымом".
Каллас убеждена, что "мир не может быть конечной целью" будущих переговоров Украина – Россия после окончания войны: "Мы трижды допустили эту ошибку в случае с Грузией, Донбассом и Крымом".
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии