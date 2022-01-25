Нет неприкасаемых: каждый  министр должен быть готов уйти, в случае неэффективности - Шмыгаль 

13:16 11 Май Киев, Украина

В случае неэффективной работы каждый украинский министр должен быть готов сложить полномочия и уйти в отставку , заявил премьер Украины Денис class="word">Шмыгаль .



Премьер-министр подчеркнул, что в правительстве "ныне не имеем исполняющих обязанности, все министры на местах".

"Это возлагает определенную ответственность на каждого министра, на правительство в целом, на меня. Я всегда говорил и говорю: нет неприкасаемых правительств, министров и премьеров. Каждый должен отвечать за результаты своей работы и быть абсолютно готовым покинуть свой пост в случае неэффективной или некорректной работы", - заявил Шмыгаль.

По его словам, неприкасаемых нет, и ротации в правительстве возможны.

"Конкретных кандидатур на сегодняшний день у меня на рассмотрении нет. Но мы понимаем, что есть определенная неудовлетворенность отдельными министрами в Верховной Раде, в комитетах... В случае необходимости принятия кадровых решений такие решения будут приниматься", - подчеркнул глава правительства.

Он отметил, что вопрос об отставке министра здравоохранения Максима Степанова - это "пока единственная точка напряжения, существующая в отношении министров".