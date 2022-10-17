Нет гарантий безопасности и разрешения "местной власти": в МККК объяснили, почему не едут в Еленовку

14:11 17 октября Киев, Украина

Команда из 11 сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) , включая врача, готова посетить военнопленных в Донецкой области, в частности в колонии в Еленовке, но не имеет минимальных гарантий безопасности на месте и разрешения "местной власти" на визит.

Об этом говорится в заявлении на сайте МККК .



Отмечается, что миссия представителей МККК состоит в проверке условий содержания и лечения, доставлении предметов первой необходимости и обеспечении военнопленным возможности связаться со своими семьями.

"Интенсивные боевые действия в этом районе сегодня подчеркивают, насколько велика опасность и как трудно было выполнить эту миссию. Наша команда была готова в течение нескольких месяцев, но до сих пор не имеет одновременно минимальных гарантий безопасности на месте и местного разрешения на проведение визита", — заявили в организации.

В Красном Кресте также отметили, что обвинение МККК в отказе в полном и немедленном доступе "не поможет ни военнопленным, ни их семьям".

"В любом международном вооруженном конфликте положение военнопленных могут изменить привлеченные государства и власть, которая их удерживает. Именно они обязаны обращаться с ними гуманно в соответствии с Женевскими конвенциями и предоставить МККК доступ ко всем из них", — говорится в заявлении.

В МККК отметили, что согласно третьей Женевской конвенции стороны международного вооруженного конфликта обязаны предоставлять Красному Кресту немедленный доступ ко всем военнопленным и право на их посещение, где бы они ни содержались.



Напомним, 13 октября руководитель Офиса президента Андрей Ермак потребовал Международного комитета Красного Креста (МККК): в ближайшие дни направить свою миссию в колонию в Оленовке, где содержат украинских военнопленных.

14 октября в Международном комитете Красного Креста заявили , что они готовы и попросили предоставить им немедленный и беспрепятственный доступ ко всем военнопленным.