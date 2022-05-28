Неся огромные потери, враг отступил в районе Северодонецка - Гайдай

09:57 28 мая Киев, Украина

В районе Северодонецка враг сосредоточил силы, пытаясь занять стратегически важный город. Последнее время сводки говорили об ожесточенных боях. И вот, как сообщил сегодня утром, 28 мая, глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, войска страны-агрессора россии понесли значительные потери и были вынуждены отступить в районе Северодонецка, а также населенных пунктов Тошковка и Осколоновка.

Он отметил, что россиян удалось отодвинуть на ранее занятые позиции. При этом поврежден еще один мост Северодонецка и Лисичанска, но проезд между городами сохраняется.

"Впрочем, не оставляют (захватчики – ред.) попытки выйти в тыл наших войск и нарушить логистическое обеспечение Луганщины. Северодонецк враг обстреливал несколько раз, по меньшей мере трижды – очень мощно, кое-где начинались уличные бои. Как следствие, повреждение 14 многоэтажек. Также серьезно обстрелян близлежащий поселок Синецкий, который местные часто называют хутором", – заявил Гайдай.

Кроме того, зафиксированы разрушения в других городах Луганщины: девять домов в Горском, по четыре – в Золотом и Лисичанске. А также в пгт Врубовка – 12, селе Орехово – два.

Накануне руководитель Северодонецкой городской военной администрации Александр Стрюк заявил, что в настоящее время город находится в жесткой обороне – почти на 2/3 периметра города расположился враг, но город не оцеплен.

Также сообщалось, что с начала войны в Северодонецке умерли более 1,5 тысячи жителей. При этом точно посчитать, сколько людей стали жертвами вражеских обстрелов, на данный момент невозможно.