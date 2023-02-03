Несмотря на сообщение о новом наступлении рф, западные посольства остаются в Киеве

Западные посольства не эвакуируют своих сотрудников на фоне сообщений о подготовке россии к новому большому наступлению.
Об этом в интервью BBC News Украина рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По словам министра, партнеры уверены в успешности Украины на поле боя, поэтому прошлогодняя ситуация не повторяется.
Она коренным образом отличается от той, которая была в начале войны, объяснил Кулеба.
Она коренным образом отличается от той, которая была в начале войны, объяснил Кулеба.
Сейчас этого страха нет, партнеры уверены в Украине, добавил он.
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