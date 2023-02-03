Несмотря на сообщение о новом наступлении рф, западные посольства остаются в Киеве

14:55 03 февраля Киев, Украина

Западные посольства не эвакуируют своих сотрудников на фоне сообщений о подготовке россии к новому большому наступлению.
 
Об этом в интервью BBC News Украина рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По словам министра, партнеры уверены в успешности Украины на поле боя, поэтому прошлогодняя ситуация не повторяется.

Она коренным образом отличается от той, которая была в начале войны, объяснил Кулеба.
“Не будем скрывать... в одной стране предполагали, что Украина падет через 48 часов, в другой — через 72 часа, а оптимисты считали, что неделю продержится. Поэтому у них был этот страх и эвакуированы посольства", — сказал министр.
Сейчас этого страха нет, партнеры уверены в Украине, добавил он.
"И я сейчас тоже больше уверен в партнерах, чем я был у них уверен в начале", - сказал Кулеба.