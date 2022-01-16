12:33 15 Январь Киев, Украина

Как и ожидалось, переговоры стран Запада с Россией по безопасности не принесли никакого прорыва. Кремль выразил свое полное недовольство, поскольку не получил желаемых гарантий по выставленным им требованиям.

Как заявил секретарь президента РФ Дмитрий Песков, переговоры были формальными и не несли конкретики в достижении "конкретных результатов, конкретных ответов".

В то же время, представитель Путина обвинил партнеров по переговорам в отсутствии желания урегулировать ситуацию дипломатическим путем, в то время как у "России никогда не было дефицита политической воли к продолжению переговоров".

В свою очередь США и НАТО, хотя и столкнулись с непробиваемой позицией РФ, выражают свою готовность к проведению с Россией по гарантиям безопасности. Единственным условием, которое выставляет Запад и отрицает Россия, является ситуация вокруг Украины.

После переговоров госсекретаря Энтони Блинкена с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, в Госдепе заявили о дальнейших планах вести разговор с Москвой и в очередной раз напомнили России о незамедлительной деэскалации ее агрессии в отношении Украины.