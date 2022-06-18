Неожиданный визит Бориса Джонсона в Киев. Итоги визита

Борис Джонсон снова оказался в Киеве и снова без особенного предупреждения. Прошлый визит Джонсона сделал его необычайно популярным персонажем в Украине.
Этот визит Джонсона стал сюрпризом, поскольку не был объявлен заранее. Более того, в пятницу премьер должен был выступить на конференции на севере Англии - но вместо этого оказался в украинской столице.
Джонсон и Зеленский, как и 9 апреля, во время первого визита британского премьера, прогулялись центром Киева.
В этот раз лидеры посетили Михайловский Златоверхий собор. Они возложили цветы к Стене памяти погибших за Украину. Память павших героев почтили минутой молчания.
Священнослужитель собора рассказал британскому премьеру об истории Михайловского Златоверхого собора и его архитектурной и художественной ценности. Джонсон ставил священнику вопросы об внутреннем убранстве и золотой кровле куполов. По словам Джонсона, экскурсия по собору была "фантастической".
Затем Зеленский с Джонсоном пришли посмотреть уничтоженную российскую бронетехнику, которая выставлена на Михайловской площади в центре Киева. Основную часть этой техники враг использовал при наступлении на Киев.
На площади президент с премьером Британии помахали толпе проходивших мимо людей, которые радостно выкрикивали им. Джонсон громко произнес Слава Украине!
После экскурсии Джонсон подошел к толпе и поблагодарил украинский народ за мужество, сказав на украинском Дякую!
Во время переговоров Зеленский обсудил с Джонсоном поставку тяжелого оружия и систем ПВО, экономическую поддержку Украины, усиление санкционного давления на рф, а также гарантии безопасности.
Зеленский заявил, что у них с Джонсоном "общий взгляд на то, как двигаться к победе Украины". Он поблагодарил премьера Британии за мощную поддержку.
Также, по его словам, в ходе переговоров стороны затронули итоги третьей встречи в формате Рамштайн, где Великобритания способствовала интересам Украины.
Кроме того, собеседники обсудили потребность нашего государства в финансовой и экономической поддержке.
Стороны также продолжили проработку гарантий безопасности для Украины, которые могут дать стабильность не только нашему государству, но и Европе и миру. Также Зеленский обсудил с Джонсоном разминирование территорий Украины.
Со своей стороны, Борис Джонсон выразил понимание невозможности каких-либо компромиссов украинского народа с президентом рф владимиром путиным.
По его словам, Великобритания хочет обеспечить Украине стратегическую выносливость, поэтому усилит мировую дипломатическую коалицию в поддержку нашего государства и будет работать над усилением санкций против режима путина.
Премьер Британии заверил, что его страна готова и дальше предоставлять Украине вооружение, организовывать подготовку военных для его применения.
Как заявил Джонсон, цель этого визита - простое и ясное послание украинцам: Великобритания будет с народом Украины до тех пор, пока он в конечном итоге не победит.
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