Неоимперская кампания путина не должна увенчаться успехом, - заявил Шольц

10:52 29 января Киев, Украина

Мир не должен позволить российскому диктатору Владимиру путину продолжать выбранный ним путь - неоимперскую кампанию. Об этом сказал Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью журналистам из Аргентины, Чили и Бразилии, текст которого в субботу, 28 января, опубликован на сайте немецкого правительства.

В частности, Шольца спросили, рассматривает ли он российско-украинскую войну как борьбу за защиту демократических ценностей, как о ней говорит президент Владимир Зеленский.

Он заявил, что агрессивная война россии против Украины является вопиющим нарушением международного права и, следовательно, не является "чисто европейским вопросом", а любой, кто игнорирует основные принципы устава ООН, подрывает основы международного порядка.

"Мир не должен позволить путину идти своим путем. Его неоимперская кампания не должна увенчаться успехом", - заявил Шольц.

Он же заявил, что в разговорах с путиным неоднократно высказывался за немедленное прекращение российских атак, полный вывод российских войск и за переговоры.

"Россия, с другой стороны, все еще рассчитывает на военную эскалацию спустя почти год после начала ее агрессивной войны, несмотря на многочисленные жертвы с обеих сторон, и несмотря на то, что она не смогла достичь ни одной из целей, которые она связывала с нападением на Украину", - заявил Шольц.

Канцлер также подчеркнул, что 24 февраля 2022 года стало поворотным моментом, и Германия быстро адаптировалась к новой реальности - реальности, в которой больше нет сотрудничества с рф.

"В течение нескольких месяцев мы изменили энергоснабжение Германии и стали независимыми от газа, нефти или угля из россии. И мы работаем над сокращением односторонней зависимости в нашей экономике", - добавил Шольц.

Отметим, Германия будет расширять военную помощь Украине. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Исландии Катрин Якобсдоттир.

Напомним, 25 января правительство Германии официально сообщило о решении передать ВСУ основные боевые танки Leopard-2, и разрешить реэкспорт другим странам, которые также хотят сделать это.