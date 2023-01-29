Неоимперская кампания путина не должна увенчаться успехом, - заявил Шольц

Мир не должен позволить российскому диктатору Владимиру путину продолжать выбранный ним путь - неоимперскую кампанию. Об этом сказал Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью журналистам из Аргентины, Чили и Бразилии, текст которого в субботу, 28 января, опубликован на сайте немецкого правительства.
В частности, Шольца спросили, рассматривает ли он российско-украинскую войну как борьбу за защиту демократических ценностей, как о ней говорит президент Владимир Зеленский.
Он заявил, что агрессивная война россии против Украины является вопиющим нарушением международного права и, следовательно, не является "чисто европейским вопросом", а любой, кто игнорирует основные принципы устава ООН, подрывает основы международного порядка.
Он же заявил, что в разговорах с путиным неоднократно высказывался за немедленное прекращение российских атак, полный вывод российских войск и за переговоры.
Канцлер также подчеркнул, что 24 февраля 2022 года стало поворотным моментом, и Германия быстро адаптировалась к новой реальности - реальности, в которой больше нет сотрудничества с рф.
Отметим, Германия будет расширять военную помощь Украине. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Исландии Катрин Якобсдоттир.
Напомним, 25 января правительство Германии официально сообщило о решении передать ВСУ основные боевые танки Leopard-2, и разрешить реэкспорт другим странам, которые также хотят сделать это.
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