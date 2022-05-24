Немецкое издание назвало семь препятствий для запуска Северного потока-2

09:30 19 августа Киев, Украина

Как стало известно из сообщений СМИ, строительство Северного потока-2 должно быть завершено 23 августа. Но, как пишут те же СМИ, для ввода газопровода в эксплуатацию России придется столкнуться с рядом проблем.

Немецкое издание Handelsblatt назвало семь сложностей, с которыми еще столкнется проект Северный поток-2.

В первую очередь отмечается, что проблемой является газовая директива Евросоюза. А именно положение документа, согласно которому владелец любого газопровода не может одновременно быть его оператором, что напрямую касается Газпрома.

Второе препятствие – сопротивление строительству со стороны Польши и стран Балтии.

Также отмечается, что проект угрожает экономике Украины, бюджет которой зависит от доходов, получаемых за транзит газа. В связи с этим Киев попытается найти могущественных союзников, чтобы как-то повлиять на дальнейший ход событий, считает автор статьи.

Третье препятствие - большинство евродепутатов относятся к Северному потоку-2 отрицательно.

Четвертое препятствие - немецкая партия Зеленые. Если после сентябрьских выборов в Бундестаг представители этого политического движения войдут в коалиционное правительство, то с газопроводом будет разбираться кабинет министров, который уже не будет так же сплоченно отстаивать проект, как при Ангеле Меркель, говорится в материале.

Пятое препятствие - новый советник госсекретаря США по энергобезопасности Амос Хохштейн.

"Хохштейн - решительный противник Северного потока-2 и в целом настроен критически по отношению к России", - говорится в публикации.

Шестое препятствие - сейчас идут разбирательства по искам Союза охраны природы Германии и Немецкого союза помощи окружающей среде против трубопровода. Экологи пытаются остановить строительство в морских акваториях, аргументируя это соображениями защиты климата.

Последнее препятствие - политика самого ЕС в области охраны окружающей среды.

"Должно пройти 50 лет, прежде чем строительство Северного потока-2 экономически окупится. Однако уже менее чем через 30 лет ЕС хочет стать климатически нейтральным, то есть больше не сжигать ископаемое топливо, к которому относится и природный газ", - отмечает автор статьи.

При этом она отмечает, что газопровод можно переделать для транспортировки водорода.