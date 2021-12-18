Немецкое издание Bild о трех этапах возможного вторжения РФ в Украину

06:47 05 Декабрь Киев, Украина

Очередная публикация о возможном и запланированном вторжении России в Украину появилась на страницах немецкого издания Bild. И вновь СМИ опираются на данные разведок западных стран. На этот раз был опубликован поэтапный план действий РФ в случае отказа НАТО уступить требованиям Кремля.

Отмечается что нападение планируется в три этапа в начале 2022 года с целью захвата до двух третей территории Украины, включая Киев.

По данным газеты The Washington Post, Путин планирует вторжение с участием 175 тысяч солдат. Однако издание BILD узнало подробности о российских планах, которые, по словам одного из высокопоставленных офицеров, "лежат в ящике, а Путин еще не решил, будут ли они реализованы".

Согласно источнику ведомства, по приказу Путина российская армия нанесет "одновременную атаку с северного Крыма через территории ОРДЛО на востоке и с севера". Данный вывод является как оценкой НАТО, так и заключением украинской военной разведки.

Таким образом, атака может произойти в конце января - начале февраля, если Украина и НАТО не ответят на требования Путина, сообщает издание.

Однако в НАТО сообщают, что атаку рассматривают в три этапа, каждая фаза также может быть последней в операции, если реакция Запада на вторжение приведет к переоценке ситуации.

Фаза 1: Юг

На первом этапе будет захвачен юг Украины, "чтобы обеспечить поставки в Крым, а также отрезать Украину от моря и, следовательно, от снабжения", - сказал BILD офицер службы безопасности.

Россия планирует использовать десантные корабли, которые были переброшены из Балтийского моря в регион весной, "для перевозки танков и войск из Крыма в окрестности Одессы", - сказал высокопоставленный офицер западной разведки.

В то же время в Херсонской области вдоль реки Днепр будут проводиться "воздушно-десантные операции спецназа", которые заблокируют мосты через самую важную реку страны и, таким образом, прекратят снабжение. "Из Крыма изначально будет только артиллерийский огонь по сильным украинским позициям. Тогда украинские войска будут связаны здесь и не смогут отбить мосты за ними".

Продвигаясь на запад с оккупированного Донбасса на востоке Украины, российские войска разделятся и продвинутся, с одной стороны, в Запорожье (самый важный военный центр на юге Украины) и далее с другой стороны будут продвигаться в сторону Крыма.

Если это удастся, весь юг Украины окажется под контролем России, и Путин построит коридор из России до границы НАТО с Румынией.

Фаза 2: Северо-восток

Если Кремль сочтет нужным, российские танковые части могут перейти границу в Луганской и Харьковской областях и продвинуться к крупным городам Днепр и Полтава.

"Прежде всего, они будут окружать города и отключать электричество, газ и поставки продовольствия. Через несколько недель русские могут прославить себя как спасителей мирных жителей, вторгнуться в капитулирующие города и спасти украинское население от голода или смерти ", - поясняет один из офицеров.

Фаза 3: Киев

На третьем этапе кремлевская армия будет наступать на Киев с севера. "Конечно, это можете произойти и в начале войны, если того потребуют обстоятельства", - сказал BILD источник.

Если Беларусь будет готова стать в качестве отправной точки для российских или даже белорусских атак, это будет план России по окружению и осаде Киева с северо-востока и северо-запада с помощью клещей.

Впоследствии российские войска продвинутся "примерно до линии Коростень-Умань, чтобы отрезать поставки из Западной Украины. Тогда можно было бы ждать капитуляции Киева, а значит, и Украины под давлением Запада".

В результате такого сценария, о котором у Кремля, по-видимому, есть планы, которые теперь известны западным спецслужбам, Россия займет около двух третей нынешней территории Украины. Другой инсайдер сказал: "Если Россия вторгнется, санкции все равно будут. Тогда уже нет смысла останавливаться на полпути ".

Отступление украинских войск

На данный момент военные негативно относятся к оценке обороноспособности Украины. "Украинцы будут сражаться, но они не смогут противостоять большому наступлению русских", - сказал BILD высокопоставленный чиновник. "Если они не будут полностью уничтожены", киевские вооруженные силы отойдут на запад страны.

Другой сотрудник BILD: "Американских противотанковых ракет Джавелин далеко не хватит для всех российских танков, а турецкие беспилотники Байрактар- легкая добыча для российских боевых самолетов".

Для защиты Украине незамедлительно потребуются современные западные зенитные ракеты типа Патриот и противокорабельные ракеты типа Гарпун.

Офицер западной службы безопасности сказал: "Союзники в настоящее время переосмысливают поставки оружия в Украину. Но это решение не может исходить от НАТО, а только от его суверенных членов".

Напомним, накануне глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что возможная эскалация со стороны РФ может произойти в конце января 2022 года.