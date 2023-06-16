Немецкий концерн Rheinmetall поставит Украине снаряды для Gepard вместо Швейцарии

10:50 16 июня Киев, Украина





Об этом сообщает Reuters.



Rheinmetall запустила производственную линию после того, как Швейцария отказалась разрешить экспорт боеприпасов калибром 35 мм для Gepard в Украину.



Как заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер, компания рассчитывает заключить с правительством Германии контракт на миллиарды евро в ближайшие недели и поставить первые снаряды калибром 35-мм для зенитных установок Gepard в Украину в июле. Немецкий концерн Rheinmetall вскоре заключит миллиардное соглашение с правительством Германии и поставит Украине снаряды для установок Gepard вместо Швейцарии.Об этом сообщает Reuters.Rheinmetall запустила производственную линию после того, как Швейцария отказалась разрешить экспорт боеприпасов калибром 35 мм для Gepard в Украину.Как заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер, компания рассчитывает заключить с правительством Германии контракт на миллиарды евро в ближайшие недели и поставить первые снаряды калибром 35-мм для зенитных установок Gepard в Украину в июле.

"Правительство заказало 300 тысяч снарядов. В этом году мы обязательно поставим от 40 до 60 тысяч снарядов", - отметил Паппергер.

За целый год Паппергер ожидает оборонных заказов на "двухзначную сумму миллиардов евро".