Немецкий концерн Rheinmetall поставит Украине снаряды для Gepard вместо Швейцарии

10:50 16 июня Киев, Украина

Немецкий концерн Rheinmetall вскоре заключит миллиардное соглашение с правительством Германии и поставит Украине снаряды для установок Gepard вместо Швейцарии.

Об этом сообщает Reuters.

Rheinmetall запустила производственную линию после того, как Швейцария отказалась разрешить экспорт боеприпасов калибром 35 мм для Gepard в Украину.

Как заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер, компания рассчитывает заключить с правительством Германии контракт на миллиарды евро в ближайшие недели и поставить первые снаряды калибром 35-мм для зенитных установок Gepard в Украину в июле.
"Правительство заказало 300 тысяч снарядов. В этом году мы обязательно поставим от 40 до 60 тысяч снарядов", - отметил Паппергер.
За целый год Паппергер ожидает оборонных заказов на "двухзначную сумму миллиардов евро".
"Это, несомненно, будет наш лучший год в том, что касается получения заказов", - сказал он, добавив, что он ожидает целого ряда сделок по транспортным средствам, боеприпасам, электронике и радарным системам.