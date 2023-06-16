Немецкий концерн Rheinmetall поставит Украине снаряды для Gepard вместо Швейцарии

Немецкий концерн Rheinmetall вскоре заключит миллиардное соглашение с правительством Германии и поставит Украине снаряды для установок Gepard вместо Швейцарии.
Об этом сообщает Reuters.
Rheinmetall запустила производственную линию после того, как Швейцария отказалась разрешить экспорт боеприпасов калибром 35 мм для Gepard в Украину.
Как заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер, компания рассчитывает заключить с правительством Германии контракт на миллиарды евро в ближайшие недели и поставить первые снаряды калибром 35-мм для зенитных установок Gepard в Украину в июле.
Об этом сообщает Reuters.
Rheinmetall запустила производственную линию после того, как Швейцария отказалась разрешить экспорт боеприпасов калибром 35 мм для Gepard в Украину.
Как заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер, компания рассчитывает заключить с правительством Германии контракт на миллиарды евро в ближайшие недели и поставить первые снаряды калибром 35-мм для зенитных установок Gepard в Украину в июле.
За целый год Паппергер ожидает оборонных заказов на "двухзначную сумму миллиардов евро".
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