Немецкий канцлер анонсировал зимний военный пакет помощи для Украины

Немецкий канцлер Олаф Шольц объявил о подготовке зимнего пакета военной помощи во время своего выступления в Бундестаге, как сообщает Tagesschau.
Шольц заверил о намерении продолжать поставки вооружений Украине и подчеркнул, что этот анонсированный пакет будет включать в себя все необходимое для обеспечения противовоздушной обороны.
В предыдущих заявлениях Министерства обороны Германии уже было объявлено о намерениях предоставить Украине дополнительные компоненты, включая установку зенитно-ракетного комплекса Patriot, новые системы Iris-T, новые зенитные установки Gepard, а также боеприпасы.
Шольц заверил о намерении продолжать поставки вооружений Украине и подчеркнул, что этот анонсированный пакет будет включать в себя все необходимое для обеспечения противовоздушной обороны.
В предыдущих заявлениях Министерства обороны Германии уже было объявлено о намерениях предоставить Украине дополнительные компоненты, включая установку зенитно-ракетного комплекса Patriot, новые системы Iris-T, новые зенитные установки Gepard, а также боеприпасы.
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