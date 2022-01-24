Немецкий аналитик о поставках оружия Германией в Украину

Значительное количество немецких политиков и экспертов считают позицию немецкого правительства по поводу непредоставления Украине вооружения на фоне роста угрозы российского вторжения ошибочной.

Об этом сообщил вице-президент крупнейшего аналитического центра Центральной Европы GLOBSEC Мартенс Роланд Фрейденштайн.

«Многие эксперты и политики, которые хотели бы помочь Украине себя защитить, считают такую линию (об отказе Берлина в поставках вооружения Киеву) неправильной и что Германии следовало бы откорректировать свою позицию», – пояснил Фройденштайн.