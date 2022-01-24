Немецкий аналитик о поставках оружия Германией в Украину

Значительное количество немецких политиков и экспертов считают позицию немецкого правительства по поводу непредоставления Украине вооружения на фоне роста угрозы российского вторжения ошибочной.
Об этом сообщил вице-президент крупнейшего аналитического центра Центральной Европы GLOBSEC Мартенс Роланд Фрейденштайн.
Однако, по мнению эксперта, в настоящее время немецкая политическая элита все же достигла определенного консенсуса в этом вопросе, и его недавно озвучила министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок .
Фройденштайн добавил, что у партии «Зеленых» есть сторонники предоставления Украине вооружения. «В свое время один из лидеров «зеленых» Роберт Хабек, посещая Украину во время предвыборной кампании, настаивал на оборонном вооружении для Украины. Но потом ему пришлось отозвать свое заявление, поскольку его коллеги были против этого», – подытожил эксперт.
Фройденштайн добавил, что у партии «Зеленых» есть сторонники предоставления Украине вооружения. «В свое время один из лидеров «зеленых» Роберт Хабек, посещая Украину во время предвыборной кампании, настаивал на оборонном вооружении для Украины. Но потом ему пришлось отозвать свое заявление, поскольку его коллеги были против этого», – подытожил эксперт.
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