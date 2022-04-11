Немецкие врачи примут раненных на войне украинцев

Бундесвер готовит рейс для перевозки раненых на войне украинцев в больницы Германии.
Об этом пишет Spiegel.
Об этом пишет Spiegel.
С этой целью специальный самолет ВВС Airbus A310 MedEvac должен вылететь из Кельна в польский Жешув, а оттуда доставить детей и взрослых на лечение в Германию.
Жешув находится примерно в 90 км от границы с Украиной.
Это будет первый подобный полет с начала войны России против Украины. Однако в прошлом раненых на Донбассе украинских солдат уже привозили на лечение в Германию.
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