Немецкие СМИ рассказали о компенсациях для Украины при запуске СП-2

Если при запуске Северного потока - 2 роль Украины как транзитера ослабнет, США и Германия вынуждены будут предложить компенсаторные варианты.
Об этом в пятницу, 9 июля, сообщает Der Spiegel без указания источника.
Отмечается, что договоренности Германии и США по теме Северного потока-2, если будут достигнуты, могут предусматривать помощь Украине в энергетической сфере. В частности, сообщается, что решить спор можно, если предложить Украине компенсацию, в случае если страна утратит роль транзитера газа.
"Еще говорят о возможном обещании с германской стороны вложить миллиарды в ремонт абсолютно изношенной газотранспортной сети Украины", - говорится в статье.
Также Берлин может предложить Киеву сотрудничество в сфере производства водорода.
Отмечается, что договоренности Германии и США по теме Северного потока-2, если будут достигнуты, могут предусматривать помощь Украине в энергетической сфере. В частности, сообщается, что решить спор можно, если предложить Украине компенсацию, в случае если страна утратит роль транзитера газа.
"Еще говорят о возможном обещании с германской стороны вложить миллиарды в ремонт абсолютно изношенной газотранспортной сети Украины", - говорится в статье.
Также Берлин может предложить Киеву сотрудничество в сфере производства водорода.
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