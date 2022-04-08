Немецкие СМИ рассказали о компенсациях для Украины при запуске СП-2

18:14 09 июля Киев, Украина

Если при запуске Северного потока - 2 роль Украины как транзитера ослабнет, США и Германия вынуждены будут предложить компенсаторные варианты.

Об этом в пятницу, 9 июля, сообщает Der Spiegel без указания источника.



Отмечается, что договоренности Германии и США по теме Северного потока-2, если будут достигнуты, могут предусматривать помощь Украине в энергетической сфере. В частности, сообщается, что решить спор можно, если предложить Украине компенсацию, в случае если страна утратит роль транзитера газа.



"Еще говорят о возможном обещании с германской стороны вложить миллиарды в ремонт абсолютно изношенной газотранспортной сети Украины", - говорится в статье.



Также Берлин может предложить Киеву сотрудничество в сфере производства водорода.