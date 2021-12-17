Немчинов: местные власти могут самостоятельно ужесточать карантинные ограничения

Из-за всплеска пандемии в стране, мэры, чьи регионы попали в "оранжевую" зону, могут самостоятельно ужесточать карантинные ограничения и усиливать контроль за их соблюдением.
Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.
Он добавил, что регионы могут самостоятельно принимать решения и об усилении контроля за соблюдением карантина, и о готовности медучреждений, принимающих COVID-пациентов, а также и о выявлении и регистрации граждан с подозрением на коронавирус.
В Украине с 24 февраля действует адаптивный карантин. Все регионы разделены на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны.
Он добавил, что регионы могут самостоятельно принимать решения и об усилении контроля за соблюдением карантина, и о готовности медучреждений, принимающих COVID-пациентов, а также и о выявлении и регистрации граждан с подозрением на коронавирус.
В Украине с 24 февраля действует адаптивный карантин. Все регионы разделены на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны.
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