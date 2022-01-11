Некоторые высказывания Фокина не соответствую официальной позиции украинской делегации

Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал сказанное, в интервью одному из изданий, замруководителем украинской делегации в ТКГ Витольдом Фокином.
По его мнению, большинство позиций, которые высказал Витольд Фокин, по сути, отражают положение первых и вторых "минских договоренностей" и не отражают официальной позиции украинской делегации.
Он отметил, что амнистия не может касаться лиц, которые совершали военные преступления, захватывали заложников, пытали и убивали пленных, торговали людьми, участвовали в финансировании терроризма и совершали некоторые другие тяжкие преступления.
Руководитель Офиса Президента также отметил, что "минские соглашения" и предложения украинской делегации по доработке законопроекта об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО не предусматривают особого статуса для всего Донбасса - речь идет исключительно о временно оккупированных районах.
Руководитель Офиса Президента также отметил, что "минские соглашения" и предложения украинской делегации по доработке законопроекта об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО не предусматривают особого статуса для всего Донбасса - речь идет исключительно о временно оккупированных районах.
Напомним, что Фокин в интервью одному из изданий заявил, что "и с той, и с той стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и сохранить жизнь бойцов и командиров, моя позиция - надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше всего Донбасса".
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