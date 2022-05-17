Нейтральная Швейцария сближается с НАТО в ответ на агрессию рф

10:50 17 мая Киев, Украина

Швейцария впервые за 200 лет пересмотрит политику нейтралитета в сторону сближения с НАТО . Минобороны Швейцарии готовит отчет о вариантах обеспечения безопасности, которые включают в себя совместные военные учения со странами НАТО

Об этом Reuters рассказала представитель Минобороны страны Паэльви Пулли.



По ее словам, власти Швейцарии приняли такое решение из-за вторжения россии в Украину. Страна уже начала обсуждать сближение с НАТО в вопросах обороны, несмотря на нейтральный статус.



Сейчас Минобороны Швейцарии готовит отчет о вариантах обеспечения безопасности. Среди прочего говорится о совместных военных учениях со странами НАТО и пополнении запасов боеприпасов. Кроме того, предлагается регулярно проводить встречи швейцарских командиров с представителями НАТО. Доклад об изменении политики безопасности Минобороны Швейцарии представит в сентябре.



Пулли не исключила, что в конечном счете может измениться интерпретация нейтралитета. По ее словам, в Минобороны Швейцарии даже обсуждали возможность вступления в НАТО, но пока ведомство вряд ли порекомендует такой шаг. Министр обороны страны Виола Амерд во время визита в Вашингтон сказала, что Швейцария должна более тесно сотрудничать с Североатлантическим альянсом, но не планирует присоединяться к нему.



При этом пресс-секретарь посольства россии в Берне Владимир Хохлов заявил, что такие меры будут равносильны радикальному изменению политики Швейцарии и отказу от нейтралитета. Он предупредил, что Москва «не сможет это игнорировать».



После решения президента рф владимира путина вторгнуться в Украину в Швейцарии резко выросло число сторонников расширения сотрудничества с НАТО. Сейчас это поддерживают 56% жителей страны. В прошлые годы их было 37%. Непосредственно за вступление в НАТО в апреле высказались 33% опрошенных. Ранее такое решение поддерживали в среднем 21% швейцарцев.



Объявляя о начале "спецоперации в Украине", Путин говорил о необходимости остановить расширение НАТО на восток. Однако в итоге произошло обратное. После начала войны присутствие военных НАТО в Восточной Европе выросло в 10 раз по сравнению с осенью прошлого года. Кроме того, решение о вступлении в НАТО приняли Финляндия и Швеция, которые традиционно сохраняли внеблоковый статус.