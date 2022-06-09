Неизвестный самолет нарушил воздушное пространство 4 стран ЕС

Неизвестный самолет Beechcraft низко влетел в воздушное пространство Венгрии, Румынии, Сербии и Болгарии.
Самолет вечером 8 июня был перехвачен последовательно венгерскими ВВС, самолетами США F-16, взлетевшими из Фетешти, и румынскими самолетами F-16.
Об этом сообщает издание digi24.
Об этом сообщает издание digi24.
По данным Министерства национальной обороны, самолет вылетел из Венгрии, в районе Дебрецена, около 17:30, не имея утвержденного плана полета и не запустив электронные средства идентификации.
В румынском Минобороны добавили, что в настоящее время болгарские власти изучают зону последней известной позиции самолета для его идентификации и выяснения деталей.
В румынском Минобороны добавили, что в настоящее время болгарские власти изучают зону последней известной позиции самолета для его идентификации и выяснения деталей.
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