Неизвестный самолет нарушил воздушное пространство 4 стран ЕС

08:24 09 июня Киев, Украина

Неизвестный самолет Beechcraft низко влетел в воздушное пространство Венгрии, Румынии, Сербии и Болгарии.

Самолет вечером 8 июня был перехвачен последовательно венгерскими ВВС, самолетами США F-16, взлетевшими из Фетешти, и румынскими самолетами F-16.



Об этом сообщает издание digi24.

"Уточняем, что рассматриваемый самолет, который находился в воздушном пространстве Румынии на маршруте Орадя - Карансебеш - Дробета-Турну-Северин, не проявлял враждебного или опасного поведения. Пилот самолета ни разу не ответил на радиозапросы или визуальные сигналы, переданные перехватывающим военным самолетом, в соответствии с международными нормами", - говорится в сообщении Минобороны.

По данным Министерства национальной обороны, самолет вылетел из Венгрии, в районе Дебрецена, около 17:30, не имея утвержденного плана полета и не запустив электронные средства идентификации.



В румынском Минобороны добавили, что в настоящее время болгарские власти изучают зону последней известной позиции самолета для его идентификации и выяснения деталей.