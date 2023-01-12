Нехватка боеприпасов помешает россиянам наступать на востоке - ISW

13:56 12 января Киев, Украина

Неспособность российской оборонно-промышленной базы решить проблему нехватки боеприпасов будет препятствовать способности российских войск поддерживать наступательные операции на востоке Украины в 2023 году.

Об этом идет речь в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW)

Российские войска, возможно, нормируют артиллерийские снаряды в результате сокращения поставок или переоценивают свою тактику. Представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил, что российские войска исчерпали свои запасы 122-мм и 152-мм артиллерийских снарядов и другие резервы летом 2022 года, отметили аналитики. Череватый отметил, что сейчас российские войска должны перебрасывать дополнительные снаряды из тыловых районов россии и закупать дополнительные боеприпасы у иностранных государствах, чтобы противодействовать такому дефициту, что приводит к снижению темпа огня. Череватый добавил, что украинские удары по российским складам боеприпасов и логистике также препятствуют россии разгружать боеприпасы вблизи линии фронта, уменьшая интенсивность российского артиллерийского огня.



По данным ISW, российские источники все чаще признают, что дефицит российских боеприпасов и снабжение существенно ограничивает способность российских войск продвигаться вперед.



Известный российский блогер и член мобилизационной рабочей группы при президенте россии владимире путине заявил в эфире федеральной телепрограммы, что российские усилия по мобилизации недостаточны. Он также отметил, что успех россии на фронте зависит от экономики и военно-промышленного комплекса.



По оценкам ISW, кампании кремля по мобилизации вряд ли будут оказывать решающее влияние на ход войны, если россия не решит свои фундаментальные проблемы со снабжением своих военных усилий в Украине.