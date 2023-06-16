Негативная реакция Байдена на присутствие ядерного оружия в беларуси

11:14 28 мая Киев, Украина

Возможно, ухудшение здоровья лукашенко было вызвано "убедительными доводами" относительно размещения ядерного оружия в беларуси. По факту подписание ядерного соглашения проходило одновременно с перемещением российского тактического ядерного оружия на белорусскую территорию.

Во время общения с журналистами президент США Джо Байден заявил, что отрицательно относится к перемещению ядерного оружия из рф на территорию беларуси. Об этом передает пресс-служба Белого дома.

Байдена спросили, как он реагирует на заявления россии о перемещении тактического ядерного оружия в беларусь.

"Крайне негативная – вот моя реакция", - сказал президент США.

Напомним, 25 мая министры обороны россии и белоруссии подписали документы о размещении тактического ядерного оружия на белорусской территории. В этот же день лукашенко заявил, что российское ядерное оружие уже начало перемещаться в беларусь в рамках двусторонних договоренностей.