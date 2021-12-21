«Недовольство политикой Путина растет, но готовность к участию в протестах снижается» - социолог Гудков

08:30 21 Декабрь Киев, Украина

Путинские власти в России подражают репрессивной политике действующего белорусского режима.





Эксперт подчеркнул, что еще 8-10 лет назад не верил, что Россия пойдет политическим путем Беларуси, поскольку является для этого слишком большой и разнообразной. «Еще не полностью, но Россия пошла по пути Беларуси. На ужесточение репрессий в России в последние годы явно повлияли белорусские события. И Кремль принял решение, судя по всему, не допустить даже малейшей вероятности массовых протестов», – считает специалист.



При этом, по мнению Гудкова, недовольство действующей властью в России среди населения растет, однако готовность к активной деятельности, участию в протестах, выходу на улицу снижается.



«Страх перед массовыми репрессиями, перед произволом власти практически вырос вдвое за последние полтора года», – подчеркнул социолог. В этом уверен научный руководитель российской негосударственной исследовательской организации «Левада-Центр» Лев Гудков.Эксперт подчеркнул, что еще 8-10 лет назад не верил, что Россия пойдет политическим путем Беларуси, поскольку является для этого слишком большой и разнообразной. «Еще не полностью, но Россия пошла по пути Беларуси. На ужесточение репрессий в России в последние годы явно повлияли белорусские события. И Кремль принял решение, судя по всему, не допустить даже малейшей вероятности массовых протестов», – считает специалист.При этом, по мнению Гудкова, недовольство действующей властью в России среди населения растет, однако готовность к активной деятельности, участию в протестах, выходу на улицу снижается.«Страх перед массовыми репрессиями, перед произволом власти практически вырос вдвое за последние полтора года», – подчеркнул социолог.

Напомним, 14 декабря в Беларуси суд вынес окончательный приговор по делу оппозиционных общественных деятелей. Блогер, политик, муж победительницы президентских выборов 2020 года в Беларуси Светланы Тихановской Сергей Тихановский был приговорен к 18 годам колонии усиленного режима. Члены команды Светланы Тихановской на этих выборах Артем Саков и Дмитрий Попов получили по 16 лет тюрьмы. Политик Николай Статкевич приговорен к 15 годам тюрьмы. Блогеры Владимир Цыганович и Игорь Лосик получили 14 и 15 лет заключения соответственно.



Ранее сообщалось, что непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко ожидает, что в новом союзе с Россией учтут все ошибки ЕС, а также оставят все положительное из Советского Союза.



Недавно Лукашенко рассказал о своем видении белорусско-российской интеграции, возможности размещения в Беларуси ядерного оружия из РФ, а также принадлежности Крыма.



Отметим, что Лукашенко считает себя родным братом президента РФ Владимира Путина по мировоззрению. Он подчеркнул, что именно в последнее время мог убедиться «в очень хороших отношениях» с Путиным. В случае вооруженного конфликта с Западом и Украиной Беларусь поддержит Россию.