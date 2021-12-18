Недочеты реформы здравоохранения в пенитенциарной системе

12:42 23 Ноябрь Киев, Украина

Одним из ключевых достижений пенитенциарной реформы должна стать передача функции предоставления медицинской помощи осужденным от Минюста в Минздрав Украины.

В Минюсте не понимали, как обеспечить механизм устойчивого функционирования и финансирования Центра здравоохранения (ЦОЗ) Государственной уголовно-исполнительной службы на момент его создания в 2017-18 годах и в последующие годы. Об этом говорится в акте Счетной палаты «О результатах аудита эффективности использования средств государственного бюджета, направленных государственному учреждению «Центр здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины» за период 2018 – первое полугодие 2020, опубликованном экспертной организацией StateWatch.



В 2018 году при формировании ЦЗ Минюст согласовало порядок работы Центра в течение 10 месяцев. Однако аудиторы пришли к выводу, что Министерство так и не смогло наладить стабильную работу Центра здравоохранения.



«Отсутствие утвержденных планов реализации Паспорта реформ пенитенциарной системы и пробации по указанию плановых показателей делает невозможным осуществление контроля за полнотой и своевременностью выполнения Центра здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы мер возложенных на учреждение Минюстом», – подытожили аудиторы Счетной палаты.



Таким образом, отчетность ЦЗ перед Минюстом проходила «в виде презентаций». Последний раз отчет о состоянии реализации реформы системы здравоохранения в пенитенциарной службе состоялся в августе 2019 года – с тех пор аудиторы не получили других фактов информирования Минюста.



Как известно, одним из ключевых достижений пенитенциарной реформы должна стать передача функции предоставления медицинской помощи осужденным от Минюста в Минздрав Украины. Аудиторы Счетной палаты летом 2021 года спросили ЦОЗ о выполнении задач по этому направлению, на что учреждение направило свой последний отчет перед Минюстом также датированное 2019 годом.



Средний процент выполнения показателей в этом отчете составляет 57%. Учитывая, что реформа должна завершиться в 2020 году, такой ответ ЦОЗ на запрос аудиторов свидетельствует о несоблюдении сроков реформирования.



Напомним, четыре года назад правительство создало Центр здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы с целью обеспечения предоставления качественных медицинских услуг осужденным и лицам, взятым под стражу.



Концепция Кабмина по реформе пенитенциарной системы, в частности, предусматривала ввести меры по плановой передаче функции предоставления медицинской помощи осужденным и лицам, взятым под стражу, от Минюста в Минздрав.