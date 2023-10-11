Неанонсированный визит Зеленского в Брюссель: важные встречи в штаб-квартире НАТО

Президент Владимир Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Брюссель 11 октября.
Об этом он объявил в своем канале в Telegram.
Об этом он объявил в своем канале в Telegram.
По его плану, в Брюсселе запланированы встречи с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом и министром обороны США Ллойдом Остином.
Более того, это второй визит Зеленского в Брюссель с начала начала полномасштабной войны, в рамках которого он также проведет переговоры с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо.
Зеленский также отметил, что впервые он примет участие в офлайн-заседании формата "Рамштайн" и обратился с важным посланием ко всем министрам обороны стран-участниц этой мощной коалиции, подчеркнув, что главное - обеспечить общую защиту свободы и прав человека.
Более того, это второй визит Зеленского в Брюссель с начала начала полномасштабной войны, в рамках которого он также проведет переговоры с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо.
Зеленский также отметил, что впервые он примет участие в офлайн-заседании формата "Рамштайн" и обратился с важным посланием ко всем министрам обороны стран-участниц этой мощной коалиции, подчеркнув, что главное - обеспечить общую защиту свободы и прав человека.
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