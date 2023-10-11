Неанонсированный визит Зеленского в Брюссель: важные встречи в штаб-квартире НАТО

11:33 11 октября Киев, Украина





Об этом он объявил в своем канале в Telegram. Президент Владимир Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Брюссель 11 октября.Об этом он объявил в своем канале в Telegram.

"Брюссель, Бельгия. Визит в штаб-квартиру НАТО, который будет иметь важное значение для нашей устойчивости этой зимой", - говорится в сообщении президента.

По его плану, в Брюсселе запланированы встречи с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом и министром обороны США Ллойдом Остином.



Более того, это второй визит Зеленского в Брюссель с начала начала полномасштабной войны, в рамках которого он также проведет переговоры с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо.



Зеленский также отметил, что впервые он примет участие в офлайн-заседании формата "Рамштайн" и обратился с важным посланием ко всем министрам обороны стран-участниц этой мощной коалиции, подчеркнув, что главное - обеспечить общую защиту свободы и прав человека.