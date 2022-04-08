Не выходя из палаты: Владимир Зеленский и Андрей Ермак выполняют служебные обязанности в "Феофании"

07:24 12 ноября Киев, Украина

9 ноября у президента Украины Владимира Зеленского обнаружили коронавирус , вслед за ним положительный тест на ковид получил и Андрей Ермак . На сегодняшний день политики находятся на изоляции в больнице "Феофания", где и получают соответствующее лечение.



Об этом сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк.



"Все достаточно строго, регламентировано протоколом. Они находятся в Феофании. Там есть оборудованный специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания. Вот сегодня проводил много селекторных совещаний".



В палате президента установлена спецсвязь. У Ермака такой функции нет, только изолированная палата.



Подоляк отмечает, что у президента, что у главы ОП стандартный график работы. "Единственное ограничение – это изоляция, никого нет рядом. То есть, никто из помощников не находится возле президента или возле главы Офиса, они находятся в коммуникационном офлайне", – рассказал советник Ермака.



Он также добавил, что Зеленский не видится с семьей, потому что строго придерживается карантина.



Не видится президент также и со своим председателем ОП. С ним связь только по телефону.