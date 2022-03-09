Не только Гаага: Германия взялась расследовать преступления оккупантов в Украине

14:30 08 Март Киев, Украина

Атаки на жилые кварталы, применение кассетных бомб — фотографии зверств, совершенных российскими войсками во время нападения на Украину, войдут в материалы расследования, которое начал генеральный прокурор Германии Питер Франк.



Об этом сообщает Der Spiegel.

У федеральной прокуратуры имеются конкретные данные, указывающие на уже совершенные в Украине военные преступления. Кроме того, существуют опасения, что число таких преступлений будет расти.

Как отмечает еженедельник Der Spiegel со ссылкой на источники в сфере правосудия, прокуратура располагает сообщениями о применении кассетных бомб, ударах по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре, газопроводу, хранилищу ядерных отходов и ТЭЦ.

Кроме того, в центре внимания окажутся свидетельства о так называемых списках целей, которые, согласно различным свидетельствам, составляются российскими подразделениями и находящимися в Украине чеченцами, указывается далее. По имеющимся данным, в эти списки внесены высокопоставленные украинские политики.

На первом этапе структурного расследования речь идет о сборе и документировании как можно большого числа доказательств. На их основании впоследствии предполагается привлечь к уголовной ответственности конкретных обвиняемых.