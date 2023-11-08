НДФЛ на армию: Украина перераспределяет бюджет в пользу обороны

13:51 08 ноября Киев, Украина

Народные депутаты Украины одобрили проект закона, который перенаправит Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) из местных бюджетов на поддержку армии.



Об этом пишут народные депутаты Алексей Гончаренко, Ярослав Железняк и Даниил Гетманцев, являющийся главой Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.



"За" проект закона № 10037 о военном НДФЛ и акцизе на дороги проголосовали 253 нардепа.



В общей сложности на армию из местных бюджетов перечислят за текущий и следующий год 214,7



Как объясняет Железняк, это означает, что с 1 октября по 31 декабря 2023 военный НДФЛ направляется в госбюджет в пропорции 50% на 50%: для Госспецсвязи на дроны (13 млрд грн) и в Минобороны на артиллерийские системы (13 млрд грн ).



С 1 января и по 31 декабря года, в котором прекращено или отменено военное положение "военный НДФЛ" распределяется в следующих пропорциях: Об этом пишут народные депутаты Алексей Гончаренко, Ярослав Железняк и Даниил Гетманцев, являющийся главой Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики."За" проект закона № 10037 о военном НДФЛ и акцизе на дороги проголосовали 253 нардепа.В общей сложности на армию из местных бюджетов перечислят за текущий и следующий год 214,7 млрд грн Как объясняет Железняк, это означает, что с 1 октября по 31 декабря 2023 военный НДФЛ направляется в госбюджет в пропорции 50% на 50%: для Госспецсвязи на дроны (13 млрд грн) и в Минобороны на артиллерийские системы (13 млрд грн ).С 1 января и по 31 декабря года, в котором прекращено или отменено военное положение "военный НДФЛ" распределяется в следующих пропорциях:

45% - Госспецсвязи на БПЛА (предварительно, от 43 млрд грн);





45% - Минстратегпрома для развертывания производства боеприпасов и оружия (от 43 млрд грн)





10% — распорядителям сектора безопасности и обороны для автоматического распределения между воинскими частями, пропорционально уплаченному НДФЛ (около 10 млрд).





Что такое НДФЛ

Налог на доходы физических лиц, уплачиваемый работодателем, — 18% от зарплаты каждого официально наемного работника. Сначала налог попадает в госбюджет, там перераспределяется и частично возвращается в общину, где его уплатили. Налог на доходы платят и военнослужащие. В этом году эти налоги составили 745 миллиардов гривен. Соответственно из этой суммы 64% вернулись местным общинам, где эти военнослужащие зарегистрированы. А значит, чем больше в общине воинских частей и других подобных учреждений, тем больше НДФЛ военных к ним возвращается. С начала полномасштабного вторжения местные общины потеряли часть дохода из-за миграции и компенсировали потери за счет НДФЛ военных.