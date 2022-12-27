Названо количество россиян, желающих сдаться в плен по программе "Хочу жить"

С сентября, с момента старта проекта "Хочу жить", позвонили по телефону и обратились в чат-бот около 4500 россиян. Об этом в эфире сообщил Виталий Матвиенко, спикер Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.
Он отметил, что для желающих сдаться есть телефоны горячей линии, а также есть чат-бот в телеграме "Хочу жить", где российские военнослужащие, а также мобилизованные или еще не мобилизованные, могут обратиться и оставить всю необходимую информацию о себе
Он отметил, что для желающих сдаться есть телефоны горячей линии, а также есть чат-бот в телеграме "Хочу жить", где российские военнослужащие, а также мобилизованные или еще не мобилизованные, могут обратиться и оставить всю необходимую информацию о себе
По его словам, к правительству обращаются либо родственники тех, кого могут мобилизовать или уже мобилизовали, также мобилизованные и еще не мобилизованные.
Какая процедура для военнослужащих рф, решивших сдаться в плен
Военный должен оставить всю необходимую информацию в чат-боте "Хочу жить" в Telegram.
Когда его направляют в Украину, военный снова связывается с представителями проекта и дает информацию, где находится, как хочет сдаться — сам или группа. Эта информация предоставляется специальным подразделениям, обеспечивающим безопасный выход такого военнослужащего. Далее его передают в места неизменного пребывания.
Когда его направляют в Украину, военный снова связывается с представителями проекта и дает информацию, где находится, как хочет сдаться — сам или группа. Эта информация предоставляется специальным подразделениям, обеспечивающим безопасный выход такого военнослужащего. Далее его передают в места неизменного пребывания.
По его словам, те, кто сдаются в плен добровольно, сами решают, хотят ли, чтобы их обменяли в кратчайшие сроки на украинских военных или хотят вернуться в рф уже после победы Украины.
Он отметил, что Украина придерживается всех Женевских конвенций.
Что известно о проекте "Хочу жить"
"Государственный проект "Хочу жить" призван помочь военнослужащим российской армии безопасно сдаться в плен украинским Вооруженным Силам", - говорят в Координационном штабе по обращению с военнопленными.
18 сентября в рамках проекта были также запущены Единый центр и круглосуточная горячая линия приема обращений от российских военных и их семей.
Для получения информации, как сдаться в плен, российским военнослужащим или их родным и близким следует звонить по круглосуточным номерам:
+38 066 580 34 98
+38 093 119 29 84
"Государственный проект "Хочу жить" призван помочь военнослужащим российской армии безопасно сдаться в плен украинским Вооруженным Силам", - говорят в Координационном штабе по обращению с военнопленными.
18 сентября в рамках проекта были также запущены Единый центр и круглосуточная горячая линия приема обращений от российских военных и их семей.
Для получения информации, как сдаться в плен, российским военнослужащим или их родным и близким следует звонить по круглосуточным номерам:
+38 066 580 34 98
+38 093 119 29 84
Кроме того, на базе проекта действует чат-бот "Спаси себя", с помощью которого можно оставить заявку на сдачу в плен ВСУ.
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