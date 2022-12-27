Названо количество россиян, желающих сдаться в плен по программе "Хочу жить"

15:25 27 декабря Киев, Украина

С сентября, с момента старта проекта "Хочу жить", позвонили по телефону и обратились в чат-бот около 4500 россиян. Об этом в эфире сообщил Виталий Матвиенко, спикер Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.



Он отметил, что для желающих сдаться есть телефоны горячей линии, а также есть чат-бот в телеграме "Хочу жить", где российские военнослужащие, а также мобилизованные или еще не мобилизованные, могут обратиться и оставить всю необходимую информацию о себе

"Это будет как предварительная сдача в плен . То есть таким образом человек заявляет, что он не желает воевать против Украины и желает добровольно сдаться в плен. С момента старта проекта, с сентября, на этот момент количество обращений примерно 4500. В день примерно 70- 100 обращений", - сказал Матвиенко.

По его словам, к правительству обращаются либо родственники тех, кого могут мобилизовать или уже мобилизовали, также мобилизованные и еще не мобилизованные.

"Также есть обращение от кадровых военных рф. Здесь вилка широкая, разные звонят. основная возрастная категория 20-35-40 лет. Дальше 40+, но меньшее количество обращений" - сказал чиновник.

Какая процедура для военнослужащих рф, решивших сдаться в плен

Военный должен оставить всю необходимую информацию в чат-боте "Хочу жить" в Telegram.



Когда его направляют в Украину, военный снова связывается с представителями проекта и дает информацию, где находится, как хочет сдаться — сам или группа. Эта информация предоставляется специальным подразделениям, обеспечивающим безопасный выход такого военнослужащего. Далее его передают в места неизменного пребывания.

"Украина учитывает, что рф усилила ответственность за сдачу в плен. Поэтому все российские военнослужащие, добровольно сдающиеся в плен, оформляются как взятые в плен во время боя. Что и гарантирует им, когда они вернутся в россию, что их не будут преследовать и сохраняются все выплаты согласно их законодательству", - сказал Матвиенко.

По его словам, те, кто сдаются в плен добровольно, сами решают, хотят ли, чтобы их обменяли в кратчайшие сроки на украинских военных или хотят вернуться в рф уже после победы Украины.

"Могут попросить убежище в Украине - проходит определенная процедура, во время которой выясняется, причастен ли такой военнослужащий рф к военным преступлениям. Если он чист перед законом и украинским народом, то у него есть право попросить убежище в Украине. Также есть возможность попросить убежища и в странах Европы — Германии и Нидерландах", — сказал чиновник.

Он отметил, что Украина придерживается всех Женевских конвенций.

"Мы тем и отличаемся от рф, что мы человечны. И тот враг, который решил сдаться в плен, то Украина несет за него ответственность. У них есть трехразовое питание, медицинское освидетельствование при необходимости, возможность связываться с разными, юридическая консультация международных организаций", - сказал Матвиенко.

Что известно о проекте "Хочу жить"

"Государственный проект "Хочу жить" призван помочь военнослужащим российской армии безопасно сдаться в плен украинским Вооруженным Силам", - говорят в Координационном штабе по обращению с военнопленными.



18 сентября в рамках проекта были также запущены Единый центр и круглосуточная горячая линия приема обращений от российских военных и их семей.



Для получения информации, как сдаться в плен, российским военнослужащим или их родным и близким следует звонить по круглосуточным номерам:



+38 066 580 34 98

+38 093 119 29 84

Кроме того, на базе проекта действует чат-бот "Спаси себя", с помощью которого можно оставить заявку на сдачу в плен ВСУ.