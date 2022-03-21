Названа предположительная дата старта Крымской платформы

17:19 29 октября Киев, Украина

Первый замминистра МИД Украины Эмине Джапарова заявила, что на данный момент рассматривается дата проведения Международного саммита Крымской платформы.

По словам Джапаровой, по состоянию на сегодня определена дата 21 мая 2021 - не окончательная, будут рассматривать и другие.



Она напомнила, что Она напомнила, что Крымская платформа является частью стратегии Украины по деоккупации полуострова и функционировать она будет сразу на нескольких уровнях:

главы государств;

министры;

межпарламентское сотрудничество;

эксперты.

Запустят новый формат в Киеве во время так называемого крымского саммита. Стоит отметить, что о возможном участии уже заявили Турция, США и страны Балтии.

"Для нас очень важно найти новый инструмент, чтобы вернуть Крым", - резюмировала Джапарова.

Ранее Джапарова заявляла, что Российская Федерация станет одним из участников в международной платформе по деоккупации Крыма. В то же время украинские власти сомневаются, что Москва согласится присоединиться к данной инициативе.



Международная платформа по Крыму

В июле Министерство иностранных дел Украины начало создание консультативной международной платформы по Крыму. Среди ключевых участников новой платформы Украина хотела бы видеть государства-гаранты украинской безопасности, в частности США, Великобританию, Францию и Германию как ключевую участницу Нормандского формата, а также региональных партнеров.