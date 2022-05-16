Названа наиболее вероятная дата выборов мэра Кривого Рога

15:43 16 августа Киев, Украина

Для проведения внеочередных выборов городского головы должны быть выполнены определенные процедуры, занимающие время, поэтому ориентировочная дата выборов мэра Кривого Рога - 27 марта.
 
Об этом заявила заместитель главы фракции Слуга народа Евгения Кравчук .

По ее словам, по процедуре в октябре провести выборы уже невозможно, поскольку избирательный процесс, в частности формирование комиссий, стартует уже в конце августа.
"Выборы назначаются через голосование в Верховной Раде, а до этого должна быть выполнена определенная процедура - решение городского совета Кривого Рога, который отсылает соответственно пакет документов в профильный комитет, потом это рассматривает комитет и голосуют народные депутаты в зале Верховной Рады. Поэтому, скорее всего, первая дата, на которую можно назначить выборы, – это конец марта следующего года – 27 марта", - отметила Кравчук.
По ее словам, согласно Избирательному кодексу, очередные и внеочередные выборы проходят в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября.

Напомним, мэра Кривого Рога Константина Павлова обнаружили мертвым на пороге его дома 15 августа. Следователи обнаружили на теле погибшего одно ранение из карабина Сайга. Изъятое на месте происшествия оружие направлено на комплексную экспертизу. Не исключается версия доведения до самоубийства.