Названа наиболее вероятная дата выборов мэра Кривого Рога

Для проведения внеочередных выборов городского головы должны быть выполнены определенные процедуры, занимающие время, поэтому ориентировочная дата выборов мэра Кривого Рога - 27 марта.
Об этом заявила заместитель главы фракции Слуга народа Евгения Кравчук .
По ее словам, по процедуре в октябре провести выборы уже невозможно, поскольку избирательный процесс, в частности формирование комиссий, стартует уже в конце августа.
По ее словам, согласно Избирательному кодексу, очередные и внеочередные выборы проходят в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября.
Напомним, мэра Кривого Рога Константина Павлова обнаружили мертвым на пороге его дома 15 августа. Следователи обнаружили на теле погибшего одно ранение из карабина Сайга. Изъятое на месте происшествия оружие направлено на комплексную экспертизу. Не исключается версия доведения до самоубийства.
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