Названа наиболее вероятная дата выборов мэра Кривого Рога

Для проведения внеочередных выборов городского головы должны быть выполнены определенные процедуры, занимающие время, поэтому ориентировочная дата выборов мэра Кривого Рога - 27 марта.

Об этом заявила заместитель главы фракции Слуга народа Евгения Кравчук .

"Выборы назначаются через голосование в Верховной Раде, а до этого должна быть выполнена определенная процедура - решение городского совета Кривого Рога, который отсылает соответственно пакет документов в профильный комитет, потом это рассматривает комитет и голосуют народные депутаты в зале Верховной Рады. Поэтому, скорее всего, первая дата, на которую можно назначить выборы, – это конец марта следующего года – 27 марта", - отметила Кравчук.