Названа дата визита Блинкена в Украину

16:51 30 Апрель Киев, Украина

Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен посетить Украину 5-6 мая.
 
Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента в пятницу, 30 апреля.

Как сообщается, в ходе визита он "встретится с Зеленским, подтвердит поддержку суверенитета Украины перед лицом агрессии РФ".

Также запланирована встреча Блинкена с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.