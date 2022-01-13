Названа дата визита Блинкена в Украину

16:51 30 Апрель Киев, Украина

Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента в пятницу, 30 апреля.



Как сообщается, в ходе визита он "встретится с Зеленским, подтвердит поддержку суверенитета Украины перед лицом агрессии РФ".



Также запланирована встреча Блинкена с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.