Названа дата визита Блинкена в Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен посетить Украину 5-6 мая.
Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента в пятницу, 30 апреля.
Как сообщается, в ходе визита он "встретится с Зеленским, подтвердит поддержку суверенитета Украины перед лицом агрессии РФ".
Также запланирована встреча Блинкена с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Как сообщается, в ходе визита он "встретится с Зеленским, подтвердит поддержку суверенитета Украины перед лицом агрессии РФ".
Также запланирована встреча Блинкена с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии