Назначена дата летнего саммита НАТО

Определена точная дата летнего саммита НАТО, на котором лидеры стран-членов Североатлантического альянса обсудят агрессию РФ и усиление Китая.
Об этом в Twitter сообщил генсек Альянса Йенс Столтенберг.
В то же время пресс-служба Альянса сообщает: "Мы будем принимать решения по нашей существенной и перспективной повестке дня НАТО на период до 2030 года, чтобы противостоять вызовам сегодняшнего и завтрашнего дня: агрессивным действиям России, угрозе терроризма, кибератакам, новым и разрушительным технологиям, влиянию изменения климата на безопасность и усиление Китая".
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