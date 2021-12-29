Назначена дата летнего саммита НАТО

13:03 22 Апрель Киев, Украина

Определена точная дата летнего саммита НАТО , на котором лидеры стран-членов Североатлантического альянса обсудят агрессию РФ и усиление Китая.

Об этом в Twitter сообщил генсек Альянса Йенс Столтенберг

"Рад сообщить, что следующий Саммит лидеров НАТО состоится 14 июня 2021 года в Брюсселе. У нас есть содержательная и дальновидная повестка дня для укрепления нашего трансатлантического альянса и решения проблем сегодняшнего и завтрашнего дня", - говорится в сообщении.

В то же время пресс-служба Альянса сообщает: "Мы будем принимать решения по нашей существенной и перспективной повестке дня НАТО на период до 2030 года, чтобы противостоять вызовам сегодняшнего и завтрашнего дня: агрессивным действиям России, угрозе терроризма, кибератакам, новым и разрушительным технологиям, влиянию изменения климата на безопасность и усиление Китая".