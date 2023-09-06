Назначен руководитель Агентства ресурсного обеспечения ВСУ

15:46 29 августа Киев, Украина

Министр обороны Алексей Резников назначил Арсена Жумадилова главой Агентства ресурсного обеспечения Вооруженных сил. Приказ он подписал 28 августа.

"Я нашел человека, который имеет достаточно солидный опыт. Это военнослужащий ВСУ, по состоянию на сегодняшний день. Он предложил план, как он это видит, даже некоторые изменения в устав, формирование наблюдательного совета. Его зовут Арсен Жумадилов. Он когда-то занимался медицинскими закупками в Минздраве. Опыт у него есть, доверие к нему есть, экспертиза у него есть, поэтому я убежден, что по этому направлению мы будем двигаться достаточно эффективно", - сказал Резников.

По его словам, правительство должно согласовать обретение статуса и субъектности для Агентства.

"По плану этого кандидата, это агентство должно реально заработать, то есть приобрести способности осенью этого года. То есть мы с ним согласовали, что он выйдет с формированием программы, набором людей, где-то наверняка в сентябре или октябре первые закупки в интересах ВСУ будет проводить это Агентство , – сказал министр.

В свою очередь Жумадилов заявил, что планирует превратить Агентство в ключевого оператора тылового обеспечения армии и крупнейшего публичного заказчика страны.



Он отметил, что перед Агентством стоит "несколько вызовов", среди которых внесение министерством проекта постановления на правительство, которым последний должен определить Агентство ответственным исполнителем бюджетной программы.

"С этой недели стартуем с регулярным форматом проверки прогресса движения по запуску Агентства со всеми заинтересованными структурными подразделениями. О таком формате я хлопотал давно. Должны войти в ритм, иначе запуск размажется на длинную и непонятную историю, в которых крайних найти будет крайне трудно", – написал он в Facebook.

По словам Жумадилова, основной стратегический вызов - переосмысление функции тылового снабжения для нужд армии из "закупили - передали" на "закрыли нужды военных". Речь идет не только о тендерах без коррупции, но и о четком прогнозировании и планировании закупок.