Назначен председатель Государственной фискальной службы Украины

18:11 09 декабря Киев, Украина

На заседании правительства, 9 декабря, согласовано назначение Вадима Мельника на должность председателя Госфискальной службы Украины.



Что о нем известно

/>Вадим Мельник – специалист фискальной службы с многолетним опытом. Родился 2 мая 1972 в Житомире. Учился в Киевском суворовском военном училище, позже был курсантом Харьковского высшего военного авиационного училища радиоэлектроники, а дальше поступил в Харьковскую военную инженерную радиотехническую академию противовоздушной обороны им. Л.А. Говорова, вошедшей в Харьковский военный университет. Получил квалификацию специалиста-радиоинженера.



В 1995 году поступил в Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого, где завершил обучение по специальности "Правоведение".



Трудовую деятельность начал в 1994 году с пребывания в распоряжении начальника Харьковского военного университета. После увольнения из рядов Вооруженных сил Украины по собственному желанию, с 2000 по 2001 исполнял обязанности старшего следователя следственной группы налоговой милиции Васильковской ОГНИ Киевской области.



В дальнейшем занимал руководящие должности в органах государственной налоговой службы управления налоговой милиции. При Януковиче возглавлял управление расследования особо важных дел до 2013 года, работал в Министерстве доходов и сборов. В 2014 году был заместителем начальника Главного следственного управления финрасследований ГФСУ. Позже возглавил это управление.



В 2016 году подал декларацию в связи с увольнением с должности. Там – 270 тыс. грн зарплаты за январь-сентябрь, 2,5 млн грн подарка от брата и небанковский займ на почти миллион.