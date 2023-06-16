Назначен новый замглавы Службы безопасности Украины

Указом главы Украины Владимира Зеленского, на должность замглавы Службы безопасности Украины (СБУ) назначен Наумюк Сергей Анатольевич.
Об этом говорится в указе главы государства.
В то же время указом президента уволен Тарас Цюцюру с должности начальника Управления СБУ в Хмельницкой области.
Кроме того, Зеленский присвоил звание бригадного генерала заместителю председателя СБУ полковнику Анатолию Сандурскому и председателю управления СБУ в Одесской области полковнику Виктору Доровскому.
Что известно о Сергее Наумюке
Ранее Сергей Наумюк возглавлял подразделение детективов НАБУ и являлся кандидатом на должность директора Национального антикоррупционного бюро.
Как писала Судебно-юридическая газета на собеседовании в комиссии к Наумюку, возникли вопросы относительно российского гражданства его родителей и брата; работы брата в московском банке; проживание родителей во временно оккупированном Луганске; приобретение ими права собственности на объекты недвижимости.
Отмечается, что родственники Наумюка получили паспорта рф и ездили в Украину через российскую границу после начала войны с рф в 2014 году. Кроме того, брат кандидата после 2015 переехал работать в москву. Но сейчас все находятся в США и подали заявления об отказе от паспортов рф, который еще не рассмотрен.
Об этом говорится в указе главы государства.
В то же время указом президента уволен Тарас Цюцюру с должности начальника Управления СБУ в Хмельницкой области.
Кроме того, Зеленский присвоил звание бригадного генерала заместителю председателя СБУ полковнику Анатолию Сандурскому и председателю управления СБУ в Одесской области полковнику Виктору Доровскому.
Что известно о Сергее Наумюке
Ранее Сергей Наумюк возглавлял подразделение детективов НАБУ и являлся кандидатом на должность директора Национального антикоррупционного бюро.
Как писала Судебно-юридическая газета на собеседовании в комиссии к Наумюку, возникли вопросы относительно российского гражданства его родителей и брата; работы брата в московском банке; проживание родителей во временно оккупированном Луганске; приобретение ими права собственности на объекты недвижимости.
Отмечается, что родственники Наумюка получили паспорта рф и ездили в Украину через российскую границу после начала войны с рф в 2014 году. Кроме того, брат кандидата после 2015 переехал работать в москву. Но сейчас все находятся в США и подали заявления об отказе от паспортов рф, который еще не рассмотрен.
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