Назначен новый-старый председатель Днепропетровской ОГА

17:52 09 декабря Киев, Украина

Кабмин поддержал кандидатуру Валентина Резниченко на должность губернатора Днепропетровской области, он сменит на этом посту Александра Бондаренко.

Соответсвующее решение было принято на заседании правительства 9 декабря.



Резниченко 48 лет, родился в Днепре. Утверждает, что хорошо знает регион. Некоторые министры сказали, что они уже знакомы с ним и пожелали успехов.



Политик прошел в Днепропетровский областной совет под первым номером от партии "Пропозиция".



Напомним, Валентин Резниченко возглавил Днепропетровскую областную государственную администрацию после отставки Игоря Коломойского в 2015 году и работал в этой должности до 27 июня 2019 года.