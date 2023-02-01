Назначен новый врио главы Гостаможни - Кабмин

17:59 01 февраля Киев, Украина





Об этом сообщил представитель



По его словам, на сегодняшнем заседании правительство уволило: Кабинет министров временно назначил на исполнение обязанностей главы Государственной таможенной службы Сергея Звягинцева.Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram в среду, 1 февраля.По его словам, на сегодняшнем заседании правительство уволило:

Юрия Сотника – с должности первого заместителя главы Государственного агентства лесных ресурсов;

Александра Щуцкого – с должности первого заместителя главы Государственной таможенной службы;

Андрея Лордкипанидзе – с должности заместителя главы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Кроме этого, правительство начало дисциплинарное производство в отношении заместителя главы Гостаможни Руслана Черкасского. На время дисциплинарного производства он отстранен от занимаемой должности.



Также Кабмин временно возложил исполнение обязанностей главы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей – на Ольгу Шевченко.