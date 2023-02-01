Назначен новый врио главы Гостаможни - Кабмин

17:59 01 февраля Киев, Украина

Кабинет министров временно назначил на исполнение обязанностей главы Государственной таможенной службы Сергея Звягинцева.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram в среду, 1 февраля.

По его словам, на сегодняшнем заседании правительство уволило:
  • Юрия Сотника – с должности первого заместителя главы Государственного агентства лесных ресурсов;
  • Александра Щуцкого – с должности первого заместителя главы Государственной таможенной службы;
  • Андрея Лордкипанидзе – с должности заместителя главы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Кроме этого, правительство начало дисциплинарное производство в отношении заместителя главы Гостаможни Руслана Черкасского. На время дисциплинарного производства он отстранен от занимаемой должности.

Также Кабмин временно возложил исполнение обязанностей главы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей – на Ольгу Шевченко.