Назначен новый врио главы Гостаможни - Кабмин

Кабинет министров временно назначил на исполнение обязанностей главы Государственной таможенной службы Сергея Звягинцева.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram в среду, 1 февраля.
По его словам, на сегодняшнем заседании правительство уволило:
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram в среду, 1 февраля.
По его словам, на сегодняшнем заседании правительство уволило:
- Юрия Сотника – с должности первого заместителя главы Государственного агентства лесных ресурсов;
- Александра Щуцкого – с должности первого заместителя главы Государственной таможенной службы;
- Андрея Лордкипанидзе – с должности заместителя главы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Кроме этого, правительство начало дисциплинарное производство в отношении заместителя главы Гостаможни Руслана Черкасского. На время дисциплинарного производства он отстранен от занимаемой должности.
Также Кабмин временно возложил исполнение обязанностей главы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей – на Ольгу Шевченко.
Также Кабмин временно возложил исполнение обязанностей главы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей – на Ольгу Шевченко.
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