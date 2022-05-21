Назначен новый министр ветеранов 

12:50 18 декабря Киев, Украина

На место уволенного Сергея Бессараба, на должность министра по вопросам ветеранов назначена Юлия Лапутина.

Ее кандидатуру представлял премьер-министр Денис Шмыгаль. "За" проголосовали 248 народных депутатов.



Соответствующее решение приняли на заседании в пятницу, 18 декабря.



Что о ней известно



Юлия Лапутина родилась в 1967 году в Киеве. Получила педагогическое и психологическое образование. Защитила кандидатскую диссертацию по психологии и получила научную степень кандидата психологических наук.



Прошла профессиональную подготовку по спортивной стрельбе. В 1992 году начала службу в рядах СБУ оперуполномоченной подразделения контрразведки.



В течение 2010-2012 годов Лапутина занимала должность заместителя начальника Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины. 14 апреля 2014 в составе первой объединенной группы СБУ высадилась на Краматорском аэродроме, защита которого обеспечивал спецподразделение "Альфа". В сентябре-декабре 2014 года была командиром оперативной группы СБУ в АТО и выполняла задачи по задержанию участников пророссийских террористических формирований.



С 2014 года занимала должность заместителя начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины.



Входит в состав Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины.



25 марта президент Владимир Зеленский присвоил Юлии Лапутиной звание генерал-майора.