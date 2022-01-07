Назначен новый губернатор Кировоградской области
17:56 27 Август Киев, Украина
"На данный момент я хочу представить человека, который непосредственно будет воплощать в жизнь стратегию развития региона. Это - новый глава Кировоградской областной государственной администрации. История с его предшественником закончилась, мягко говоря, не очень хорошо. Но очень справедливо", - сказал Президент.
По его словам, этим делом сейчас занимаются правоохранительные органы.
"Даже если это люди, которых назначил Президент Украины, - наоборот, к таким людям внимание еще более пристальное. Я искренне желаю новому губернатору помнить об этом каждый день на своей должности", - отметил Зеленский.
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