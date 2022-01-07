Назначен новый губернатор Кировоградской области

17:56 27 Август Киев, Украина

"На данный момент я хочу представить человека, который непосредственно будет воплощать в жизнь стратегию развития региона. Это - новый глава Кировоградской областной государственной администрации. История с его предшественником закончилась, мягко говоря, не очень хорошо. Но очень справедливо", - сказал Президент.

По его словам, этим делом сейчас занимаются правоохранительные органы.